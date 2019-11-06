رسميا.. استبعاد كوكا من منتخب مصر قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى. وتعرض اللاعب لإصابة فى الركبة مع ناديه مؤخرا وسيجرى جراحة فى الركبة، وبالتالى لن يكون متواجدا فى المعسكر خلال الأيام المقبلة. Advertisements وكشف نادي سبورتينج براجا البرتغالي عبر موقعه الرسمى، عن خضوع كوكا لعملية جراحية على مستوى الركبة، ليغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

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