على معلول : الأهلي نادي أوروبي في قلب إفريقيا.. وأنا فخور بقميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال علي معلول، لاعب الأهلي، إن معسكر فريقه بالإمارات كان جيداً للغاية؛ حيث حقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقًا لرؤية رينية فايلر المدير الفني.

وتابع معلول ـ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي ـ : "لا أتفق مع من يقول أن توقف الدوري أضر الأهلي، فالأهلي فريق كبير لديه شخصية ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة ولديه لاعبون أصحاب خبرات تؤهلهم لمواصلة العروض القوية بعد توقف الدوري و الفريق يتدرب بقوة وجدية ويُنفذ خطط الجهاز الفني وهذا أمر جيد ومُفيد بالطبع".

واسترسل:"أرى أن تجربة فايلر جيدة للغاية حتى الآن وهذا ما تؤكده النتائج والعروض القوية التي قدمها الفريق مع المدرب السويسري الذي جاء بفكر جديد يحاول تنفيذه معنا ولديه رغبة في النجاح وتحقيق بطولات وصناعة مجد شخصي له في مصر وأفريقيا من خلال الأهلي وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعى لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التي نشارك فيها".

وأضاف :"تدربت مع مدربين كُثر في الأهلي منهم كارتيرون صاحب المدرسة الفرنسية التي سبق وتعاملت معها حينما كنت لاعباً في الصفاقسي التونسي، كما أن لاسارتي يمثل المدرسة الأورجوانية التي تتميز بطابع خاص في اللعب ونفس الأمر بالنسبة للسويسري فايلر الذي يحمل أفكار وخطط جديدة نرغب كلاعبين في تحقيقها وتنفيذها".

وأبدى معلول ارتياحه لتجربته مع الأهلي حتى الآن، منوهًا إلى أنه يشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه والجماهير:"كل الأجواء في الأهلي تساعد على النجاح ولا ينقصني سوى التتويج ببطولة أفريقيا".

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف التي وصلته خلال تواجده مع الأهلي، قال معلول:"أي لاعب يُقدم أداءً جيدًا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضًا للاحتراف وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الأهلي وأحترم هذا العقد وأُقدره تماماً وعندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة أحترمت هذا القرار ووافقت على البقاء تلقيت عرضاً رسميًا من أحد أندية الدوري الفرنسي وأبدت إدارة الأهلي مرونة وقتها في الموافقة على رحيلي، لكن الجهاز الفني رفض رحيلي في ذلك الوقت لحاجة الفريق لجهودي لذلك قررت البقاء في وشعرت بالسعادة وقتها لطريقة تعامل الاهلي الاحترافية معي".

وتابع المحترف التونسي في صفوف الأهلي: "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب الجهاز الفني ببقائي وأعتبر ذلك تقديراً لمكانتي وأهميتي في الفريق وأؤكد أنني لن أرحل عن الأهلي إلا عبر (الباب الكبير) وبالطرق الشرعية؛ خاصة أن عقدي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة".

وأضاف:"لم أغضب عندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة، سعيد للغاية فالأهلي نادٍ أوربي على أرض أفريقية وهناك أمور كثيرة تجعلك سعيداً بالبقاء واللعب في هذا النادي العريق".

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وشدد النجم التونسي على أنه كثيراً ما يتحدث مع زملائه في منتخب تونس عن تجارب كل لاعب مع ناديه، مؤكدا أن الجميع في تونس يعرف حجم النادي الأهلي ومكانته جيدًا:"حتى زملائي المحترفين في أوربا يعرفون أيضاً قيمة النادي الأهلي وهذا أمر يدعوني للفخر خلال تواجدي في منتخب بلادي".

وعن مجموعة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التي تضم، كلاً من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، قال اللاعب التونسي:" في الفترة الأخيرة تابعنا وشاهدنا الأندية الأفريقية ووجدنا أن مستواها بات مُتقاربًا للغاية ولم تعد هناك فوراق واضحة بين ناد وأخر لاسيما في مرحلة دور المجموعات التي تضم فرق كبيرة وعريقة لديها طموح استكمال المشوار والمنافسة على اللقب الإفريقي".

وواصل معلول قائلاً:"تقارب المستوى بين أندية إفريقيا يفرض علينا الحذر في الأهلي وأحترام جميع المنافسين وهذا ما نُركّز عليه، لأننا نحترم جميع المنافسين ونستعد لهم دون تفرقة وهدفنا واضح وهو الفوز باللقب الإفريقي ولا بديل عن ذلك".

وتحدث معلول عن مواجهة النجم الساحلي في ملعب رادس مُسترجعاً ما تعرض له الأهلي في نهائي إفريقيا 2018 أمام الترجي والخسارة بثلاثية نظيفة وفقدان اللقب الإفريقي:"جاهزون بالطبع للنجم؛ فهو فريق كبير وكثيراً ما لعبت ضده حينما كنت لاعباً في صفوف الصفاقسي، لكن فيما يتعلق بما حدث في مباراة الترجي بنهائي أفريقيا لا أظن أن الجميع ينسى ما حدث فقد تناقلت الصحافة والفضائيات والسوشيال ميديا أحداث هذه المباراة، الأهلي خسر النهائي أمام الترجي لأسباب كروية وأخرى غير كروية، من بينها الهدف الذي سكن شباك الفريق مع نهاية الشوط الأول وعدم ظهور اللاعبين بمستواهم في الشوط الثاني بالاضافة إلى الأحداث الأخرى التي صاحبت اللقاء وكل ذلك كان من بين أسباب عدم الفوز باللقب الأفريقي".

وأستطرد اللاعب:"لقد أستوعبنا الدرس جيداً وتعلمّنا من نهائي أفريقيا أمام الترجي ولن نسمح بتكراره في مباراة النجم الساحلي وسنكون جاهزون بأفضل حال في لقاء 29 نوفمبر الجاري في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسنخوض اللقاء بهدف الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط".

وشدد على معلول أن جميع لاعبي الفريق يتحدثون سوياً وبشكل مُستمر عن هدف واحد وهو ضرورة إستعادة البطولة الافريقية و أهمية توجيه رسائل للمنافسين مع انطلاق دور المجموعات تؤكد أن الأهلي عازم على الفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم من خلال الأداء القوي والنتائج الجيدة لاسيما وأن الفريق يمتلك حالياً الخبرات التى تؤهلنا لذلك.

وأشار معلول إلى أن الأهلي عانى من إصابات كثيرة خلال نهائي أفريقيا بنسختي 2017 و2018 ؛ حيث غاب عن صفوف الفريق عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات لكن الوضع أفضل حالياً بسبب التدعيمات الأخيرة التي أضافت للفريق لاعبين مميزين في عدة مراكز بالإضافة إلى تولي فايلر المسؤولية وكل هذه أمور تدعو للتفاؤل والثقة في طريق الفوز بالأميرة الإفريقية.

ووجه معلول رسالة لجمهور الأهلي جاءت:"أنتم السند والداعم الأهم لنا، نبذل ما في وسعنا لإسعادكم وأتمنى أن تكونوا دائماً في (ضهر) أي لاعب حتى وإن لم يكن موفقًا في مباراة أو أثنين لأن الجميع داخل الفريق لا يبخل بأي جهد من تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات".‎