بيب جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أتالانتا

اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة اتالانتا الايطالي في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا . لمسابقة دوري ابطال اوروبا . وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: إيديرسون موراليس الدفاع: جواو كانسيلو، فيرناندينو، نيكولاس أوتاميندي، بنيامين ميندي Advertisements الوسط: إلكاي جندوجان، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا، رياض محرز بيرناردو سيلفا، رياض محرز الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل خيسوس فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "كلاوديو برافو، كيل والكر، جون ستونز، أنجلينو، إريك جارسيا، دويلي، سرجيو أجويرو. ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط؛ فيما يأتي أتالانتا بالمركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

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