مبابي وايكاردي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج بدوري الابطال

أعلن الالماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه الأساسي، والذي يستضيف كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا. حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا. وشهد تشكيل الفريق الباريسي مشاركة الارجنتيني ماورو ايكاردي بدلاً من زميله الاورجوياني ادنسون كافاني . بدلاً من زميله الاورجوياني ادنسون كافاني . وجاء تشكيل البي اس جي علي النحو التالي: حارس المرمي: كيلور نافاس. Advertisements الدفاع: كولين داجبا، تياجو سيلفا،كيمبيمبي، خوان بيرنات. الوسط: فيراتي، ماركينيوس، إدريسا جاي. الهجوم: كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، أنخيل دي ماريا.

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