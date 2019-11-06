منتخب مصر للرجبي يتجه الي الاردن غدا للمشاركة في البطولة العربية

تغادر بعثة منتخب مصر للرجبي في الحادية عشر صباح غد الخميس من مطار القاهرة متجهة الي الاردن للمشاركة في البطولة العربية التي تقام خلال 8 حتى 9 نوفمبر الجاري.
ويدافع منتخب مصر علي لقب الذي حققالموسم الماضي بالقاهرة، ويقود المنتخب خلال البطولة جهاز فني مكون من عمرومتولي المدرب ويوسف النيال اداري ومصطفي قدري معالج ويتولي رئاسة البعثة رئيس الاتحاد المصري للرجبي حسام صحاب .
ويقام نظام البطولة من دوري بين ست فريق وهي مصر، الامارات، الاردن المنظم للبطولة، السودان، الجزائر، وفلسطين.
وكان منتخب مصر حقق المركز الثالث في بطولة الامم الافريقية الاخير ببنين للمره الاول في تاريخه
والجدير بالذكر ان الاتحاد المصري للرجبي انضم الي الاتحاد الافريقي خلال شهر مارس الماضي.
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