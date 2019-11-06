هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام جالطة سراي في دوري ابطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه الذي يستضيف جالاطا سراي التركي في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا. المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا. وجاء تشكيل الفريق الملكي علي النحو التالي: حارس المرمي: تيبو كورتوا Advertisements الدفاع: كارفخال، سيرجيو راموس، رفاييل فاران، مارسيلو الوسط: فالفيردي، توني كروس، كاسمييرو الهجوم: رودريدو، ادين هازارد، كريم بنزيما

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