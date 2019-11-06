حصلت لاعبة نادى سموحة لتنس الطاولة مريم العربى على المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والتى تجرى منافساتها بمدينة رأس البر. منافساتها بمدينة رأس البر. ويتكون الجهاز الفني والادارى لتنس الطاولة: مؤمن مدحت رئيسا الجهاز ، المهندس عادل حسن المدير الإدارى ، الكابتن جابر قناوى المدرب العام ، الكابتن جمال عبد القادر رئيس قطاع السيدات والناشئات ، فاطمة الخشاب إدارية الفريق. ، المهندس عادل حسن المدير الإدارى ، الكابتن جابر قناوى المدرب العام ، الكابتن جمال عبد القادر رئيس قطاع السيدات والناشئات ، فاطمة الخشاب إدارية الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم العربى تتوج بفضية الجمهورية لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.