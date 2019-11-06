شاهد.. النصر يفوز على الفيصلي ويتصدر الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره فريق الفيصلي بهدفين دون رد، فى المباراة المؤجلة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الامير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. أفتتح أهداف اللقاء لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله من رأسية لتسكن الشباك في الدقيقة ١١ وبالدقيقة ٢٩ أحرز جوليانو فيكتور الهدف الثاني للنصر بعد تمريره من المغربي نور الدين أمرابط دخل منطقة الجزاء. وبالدقيقة ٢٩ أحرز جوليانو فيكتور الهدف الثاني للنصر بعد تمريره من المغربي نور الدين أمرابط دخل منطقة الجزاء. بهذة النتيجة يحتل نادى النصر صدارة الدورى السعودى برصيد ٢٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة. شاهد الفيديو :

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