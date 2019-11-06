قرر حسام البدري مدرب منتخب مصر، استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، من معسكر الفريق خلال نوفمبر الجاري. وأجرى كوكا عملية جراحية بعد إصابة لحقت به مؤخرًا مما يصعب انضمامه للمنتخب في المعسكر الجاري. اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس. مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبيري في السادسة من مساء الخميس على استاد برج العرب في لقاء ودي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي ١٤ و١٨ نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي ١٤ و١٨ نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. واكتملت صفوف الفراعنة وبات عدد اللاعبين ٢١ لاعبا بعد انضمام كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش بجانب أيمن أشرف لاعب الأهلي للتدريبات التي شهدت جدية وحماس من جانب اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد أحمد حسن كوكا من معسكر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.