الزمالك يتفق مع شركة عالمية لتوفير أحدث منظومة تحليل بدني وفني للاعبين

أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية - Catapult علي تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارجأوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة.
وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركةمن:
١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .
٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .
٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)
٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
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