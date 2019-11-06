الزمالك يتفق مع شركة عالمية لتوفير أحدث منظومة تحليل بدني وفني للاعبين

أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية - Catapult علي تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة. أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة. وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: من: ١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) . ٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) . Advertisements ٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) ٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .

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