تركي آل الشيخ.. ملك السويشال ميديا المثير للجدل دائمًا

عادت العلاقة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إلى سابق عهدها في الأيام القليلة الماضية، بعدما تم الصلح بين الجانبين، وظهر هذا من الصور الذي نشرها له تجمعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في منزله.

كما نشر الأهلي بيان يثمن فيه على زياراة آل الشيخ للخطيب إلى جانب مجلة النادي الأحمر التي عنونت "عودة الوفاق والتآخي"، ليرد رئيس هيئة الرياضة السابق " "وفاق وأخوة ومحبة دائمة بإذن الله ما بقت الحياة مع الأهلي ورموزه وجماهيره وأخي محمود الخطيب متعه الله بالعافية هو وأسرته".

بالمصالحة التي حدثت أثبت تركي آل الشيخ، أن الأزمة التي حدثت بين الأهلي وبينه كانت بسبب اختلاف في وجهات النظر لكنه ظل محبًا ومشجعًا للنادي الأهلي.

حينما اشتعلت الأزمة بين الجانبين كتب " وبدأت الحرب من بعض المحسوبين على النادي الأهلي المصري والجهات الخارجية على وقوفي ودعمي للنادي الكبير كرئيس شرفي له، ما يجب أن يعرفه الجميع أنني لن أقوم بشيء دون موافقة رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته الموقر".

كما كتب "وأقول لمن يلفق الأكاذيب ويفتري ويزور الحقائق "مت بغيظك، القادم أجمل للأهلي".

كما دون "ولن ألتفت للأبواق المستأجرة ، يكفي علاقتي برجال ومحبي وعشاق النادي الأهلي الحقيقيين".

ودون أيضًا "الكذاب شريف فؤاد ومن وراءه ... كنت قد عقدت العزم على تهدئة الأمور والقضية والنظر لمصلحة الكيان". ...

وكانت هذه في ظل اشتغال الازمة فكتب آل الشيخ "أما وقد استمر الكذب وإشعال الجمهور وتضليله ... لا ... إلى هنا وبس ...وأعلنها للمتخبط الخطيب ...القضاء المصري العادل هو الحكم بيننا ... جمهور الأهلي والكيان في حاجة أن يعرفوا الحقيقة".

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وأيضًا "لا زال شريف فؤاد مستمر في التحريض والكذب بقوله أن كارتيرون عرض عليه عرض عربي ....وكأنه يوحي أن لي دخل بالموضوع وهذا إذا لم يصمت عن كذبه كما في قصة قوميز سيتم نشر تسجيلاته الصوتية وهو يتوسل أحد الأشخاص برغبته المجيء لي مرسولا من الخطيب ...أوقفوا الكذب على الشارع وإذا لم يقف أسطورة الورق عن التحريض سأتحدث بأشياء لا أتمنى أن أحكي عنها احتراما لمصر وأهل مصر".

وأكمل "للتوضيح الأربع صفقات اللي أعلنت عنها مع شوبير كانت علي جبر و رمضان صبحي ولاعبين محترفين أجانب ( اوتيرو من فينزويلا وكينو من البرازيل ) تم عرضهم على الخطيب ووافق ..لكن إذا اضطررت سأكشف المزيد من الحقائق".

حينما تعرض الخطيب لبعض الإساءات الشخصية في ظل الأزمة كتب "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق، ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".

قبل كل هذا كان هناك مشروع لبناء ملعب للنادي الأهلي إلى ذلك دعم العديد من الصفقات مثل ضم صلاح محسن من إنبي وإنهاء أزمة التجديد لعبد الله السعيد.

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فتح آل الشيخ قلبه مرة أخرى للمصالحة في منتصف الشهر الماضي، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لمصر مكانة كبيرة في قلبي

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ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة ... لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي ... وعفا الله عن ماسلف ... والمسامح كريم".

في ظل مرض الخطيب لم ينس أن يقدم له الدعم وكتب "سلامات ل الاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في اي مكان في العالم انا جاهز".

كما دون " كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

كما كتب "الاهلي لا يركع ل احد ولن يركع لأحد"، أيضًا " أقدر و أثمن ردود الأفعال الايجابية من جمهور الاهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء و هواة الصيد في الماء العكر ( اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".

ودون على حسابه الرسمي على فيس بوك "الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته ... ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي ... انا وبيبو رجالة ونستحمل ... اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة ... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق".

وايضًا " لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بد ذلك".

وكتب بعد ذلك " اشكر اخواني اعضاء مجلس إدارة الأهلي هم اخواني واصدقائي وواجه لهم كل رسائل المحبه والاخوه وكان نفسي اشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".

كما دون " في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".