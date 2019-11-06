آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فيتوريا جيماريش

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق أرسنال الإنجليزي أمام مضيفه فيتوريا جيماريش البرتغال في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أفونسو هنريكيس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل أهداف اللقاء شكوردان موستافي لفريق أرسنال في الدقيققة 80 بينما تعادل لصحاب الأرض برونو دوارت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. لصحاب الأرض برونو دوارت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة يصل فريق آرسنال النقطة العاشرة ليواصل احتلال صدارة المجموعة بينما حصد فيتوريا جيماريش النقطة الأولى له في دور المجموعات.

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