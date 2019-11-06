أهداف مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي

استضاف نادي النصر نظيره الفيصلي في المباراة المؤجلة منذ الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق هدافه المغربي “عبد الرزاق حمد الله”، بطل مباراة ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة السابعة قبل 10 أيام.

وجاء الهدف برأسية نموذجية من عبد الرزاق حمد الله بعدما ارتقى فوق الجميع ليحول كرة عرضية جاءته من الجهة اليمنى.

ومن نفس الجهة أرسل نور الدين أمرابط كرة عرضية رائعة وجدت جوليانو الذي تابعها داخل منطقة الستة ياردات في المرمى عند الدقيقة 29.

الفوز أمام الفيصلي، يحافظ لنادي النصر على تقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ليتشارك الصدارة مع الهلال، بعد أن كان في المركز السابع، متخلفًا عن فريق الموج الأزرق بست نقاط واضحة قبل مباراة الديربي.

Advertisements

شاهد أهداف مباراة النصر والفيصلي

الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 11 “حمد الله”

الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة 29 “جوليانو”