أهداف مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

رحل البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” إلى العاصمة الروسية موسكو لملاقاة لوكوموتيف موسكو على ملعب RZD آرينا، في أولى مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019 بدوري أبطال أوروبا.

دخل يوفنتوس المباراة متصدرًا للمجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن لوكوموتيف موسكو الثالث، بعد ثلاث جولات.

سعى المدير الفني للسيدة العجوز “ماوريتسيو ساري” لحسم نقاط المباراة الثلاث منذ الدقائق الأولى، بشن هجمات مستمرة على مرمى الحارس الروسي “جويهيمري”.

وتمكن اليوفي من تسجيل هدف التقدم بواسطة النجم الويلزي “آرون رامسي” عند الدقيقة الثالثة بعد متابعة لتصويبة رونالدو التي سقطت من يد الحارس بشكل غريب، لكن رفاق الكرواتي المخضرم “تشورلوكا” سجلوا هدف التعديل سريعًا بعد 8 دقائق فقط من هدف رامسي.

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وجاء هدف لوكوموتيف في الدقيقة 12 بفضل مُتابعة ناجحة من المهاجم الروسي “ميرانشوك” لكرته الرأسية التي ارتدت من القائم الأيسر للحارس تشيزني، بعد عرضية نموذجية ارسلها الظهير الأيسر البولندي “ريبوس”.

أهداف لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس

هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 3 “آرون رامسي”

هدف لوكوموتيف موسكو الأول في الدقيقة 12 “ميرانشوك”