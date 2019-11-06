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أهداف مباراة الوداد واتحاد طنجة في الدوري المغربي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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واجه البطل القياسي للدوري المغربي “الوداد البيضاوي” نظيره اتحاد طنجة، مساء اليوم الاربعاء 6-11-2019، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المغربي للمحترفين، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

تطلع الوداد لتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة المغربية، حيث دخل المباراة وهو في المركز الخامس  برصيد 7 نقاط حققهم من خلال الفوز على الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد والتعادل أمام مولودية وجدة.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من تعادل الوداد مع الرجاء 1/1 في ديربي العرب بذهاب دور الـ 16 من بطولة الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال).

وتقدم الوداد على اتحاد طنجة بهدفين دون رد سجلهما أيوب الكعبي وزهير المترجي خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام في نفس توقيت مباريات اليوم الاربعاء.

أهداف الوداد واتحاد طنجة

الهدف الأول للوداد في الدقيقة 12 “أيوب الكعبي”

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الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 21 “زهير المترجي”

 

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