أهداف مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يخوض بايرن ميونخ مساء اليوم الاربعاء 6-11-2019، مباراته الأولى على ملعب آليانز آرينا من دون مدربه الكرواتي “نيكو كوفاتش” أمام نادي أولمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2019، بعدما أقيل من منصبه بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها الفريق أمام إنتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي.

وأمطر فريق إنتراخت فرانكفورت شباك العملاق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة من البوندسليجا.

وتراجع بايرن ميونخ على إثر تلك النتيجة إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متخلفًا عن مونشنجلادباخ المتصدر بـ 4 نقاط واضحة.

وأضطرت إدارة بايرن ميونخ لإقالة نيكو كوفاتش من منصبه أول أمس الاثنين، وتعيين المدرب الألماني صاحب الـ 54 عامًا “هانز ديتر فليك” لتولي زمام الأمور بشكل مؤقت لحين إيجاد بديل مناسب خلال التوقف الدولي هذا الشهر.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات، من بينهم فوز كاسح على توتنهام في لندن بنتيجة 7/2 يوم 1 أكتوبر الماضي.

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أما أولمبياكوس فيحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حققها من تعادله في المباراة الافتتاحية أمام توتنهام قبل أن يخسر أمام ريد ستار الصربي ثم بايرن ميونخ في الجولتين الثانية والثالثة – على الترتيب-.

وانتظر بايرن ميونخ حتى الدقيقة 69 من المباراة للاحتفال بزيارته الأولى لمرمى أولمبياكوس، حين حول الهداف البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” كرة عرضية من الجناح الفرنسي “كينجسلي كومان” في الزاوية الضيقة للمرمى.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس

هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 69 “ليفاندوفسكي”