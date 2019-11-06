اونلاين | now live مشاهدة مباراة اليوم أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن الان في تغطية مباشرة on air

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يخوض نادي أتلتيكو مدريد مباراة صعبة خارج أرضه حين يحل ضيفًا على نادي باير ليفركوزن الألماني، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الرابعة، التي يتصدرها نادي يوفنتوس الإيطالي، وهو ذات رصيد أتلتيكو مدريد الذي يتخلف بفارق الأهداف عن «البيانكونيري»، ويحتل نادي لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل باير ليفركوزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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أتلتيكو مدريد يدخل المباراة وعينه على الإجهاز على منافسه الذي لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه في البطولة، حيث يطمح «الروخيبلانكوس» لحصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر من «تشامبيونزليج»، أما باير ليفركوزن، الذي يعاني بصورة غير متوقعة، فيحتاج لحصد النقطة الأولى في مسيرته، إذا أراد أن يحاول حجز المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب باي آرينا، في مدينة ليفركوزن، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 30 ألف متفرج، وتذاع المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 5، وأسندت شبكة beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة إلى القطر المخضرم يوسف سيف.