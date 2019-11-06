اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ريال مدريد GOAL

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يواصل ريال مدريد تقديم موسم مميز في الدوري الأسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 22 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول. خاض ريال مدريد إحدى عشر مباراة في مشواره في الدوري من بداية الموسم حتي الآن، فاز في ست مباريات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. سجل الملكي 22 هدف ومني مرماه ب 10 أهداف في الدوري الإسباني حتي الآن.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيقدم ريال مدريد مستوي متوسط حيث يحتل المركز الثاني فى ترتيب جدول المجموعة برصيد أربع نقاط فقط لاغير، خاض الملكي ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط أيضاٌ وخسر في مباراة واحدة، سجل الملكي ثلاثة أهداف بينما منيت شباكة بخمسة أهداف.

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