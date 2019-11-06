اونلاين | تابعونا الآن.. شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأتالانتا man city tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعونا الآن.. شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأتالانتا man city tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح استاد السان سيرو أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

يتصدر السيتيزنس المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد انتصاره في الثلاث جولات الأولى على كل من شاختار بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد، وفي الآخير الانتصار الكبير خارج الديار على أتالانتا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصبح مؤكداً بنسبة كبيرة تأهله للدور القادم حيث يُعد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 5 نقاط كاملة.

على الجانب الأخر لم يُقدم القديسين الذي يُشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا شيئاً يُذكر حتى الأن في البطولة، فقد هُزم في الثلاث جولات ليتذيل المجموعة دون نقاط، بعدما هُزم في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة على يد دينامو زغرب بأربعة أهداف دون رد، ثم استضاف الفريق شاختار في إيطاليا ولكن هُزم أيضاً بهدفين مقابل هدف.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني وأوليكساندر زينشينكو، في مباراة أتالانتا بداعي الإصابة، كما سيغيب فيل فودين عن اللقاء بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز وتأكيد تأهله رسمياً للدور القادم من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

Advertisements

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتالانتا

لن يغيب عن أتالانتا أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب جيان بييرو جاسبيريني، وسيبدا المدرب جاسبيريني بنفس طريقته المعتادة، وسيحرس العرين جوليني ويتواجد أمامه الثلاثي أندريا مازييلو، خوسيه لويس بالومينو ورافاييل تولوي، وسيتكون وسط الميدان من هانز هاتيبور، روبن جوسينس، ريمو فريلير وماريو باشاليتش، وسيتواجد أمامهم جوميز وروسلان مالينوفسكي، ويقود الهجوم لويس مورييل.

التشكيل | 3-4-2-1

بييرلويجي جوليني

أندريا مازييلو - خوسيه لويس بالومينو - رافاييل تولوي

روبن جوسينس - ماريو باشاليتش - ريمو فريلير - هانز هاتيبور

اليخاندرو جوميز - روسلان مالينوفسكي

لويس مورييل