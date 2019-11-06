اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد جلطة سراي بث مباشر REAL MADRID كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد جلطة سراي بث مباشر REAL MADRID كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف YALLA SHOOT ريال مدريد نظيره فريق غلطة سراي مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ومن هنا تستمر مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء مع الجولة الرابعة، كما ويتطلع نادي ريال مدريد إلى الاقتراب من مرحلة خروج المغلوب عندما يستضيف غلطة سراي في سانتياغو بيرنابيو، نذكر أن الفريقين تقابلا في الجولة السابقة حيث فاز قريق ريال مدريد بنتيجة 1-0 في تركيا.

هذا ويسعى فريق ريال مدريد إلى المنافسة على صدارة المجموعة، حيث أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين أن فريق بروج يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، ومن جانبه يسعى الفريق التركي إلى الفوز في هذه المباراة لحفظ ما الوجه، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة السابقة، ويحتل فريق غلطة سراي المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة.

التشكيلة الموتوقعة لفريق ريال مدريد

Advertisements

الحارس: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم: كريم بنزيما، هازارد، خاميس رودريجيز

ستقام مباراة فريق ريال مدريد وغلطة سراي اليوم الأربعاء 6-11-2019 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 23:55 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة: bein sport1، معلق حفيظ الدراجي، على ملعب سينتياغوا برنابيو