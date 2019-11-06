اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KORA LIBE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع NOW

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يلا شوت رابط مباشر لا تفوتوا مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا ستقام مباراة فريق ريال مدريد وغلطة سراي اليوم الأربعاء 6-11-2019 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 23:55 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة: bein sport1، معلق حفيظ الدراجي، على ملعب سينتياغوا برنابيو.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

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البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي في بث مباشر عبر الانترنت