اونلاين | كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا يوتيوب رابط KORA STAR جول أجويرو مباراة السيتيNOW

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يستضيف ملعب سان سيرو الإيطالي لقاء أتلانتا ومانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا

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تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،والساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي.

ويدخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بحثًا عن الفوز لتعزيز صدارته في المجموعة الثالثة، بينما يتطلع فريق أتلانتا على الخروج من المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة، ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط جمعهما من ثلاث مباريات، بينما يتزيل أتلانتا المجموعة بدون نقاط.