اونلاين | «يلا شوت LIVE» مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يوفنتوس juventus NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلاً على نظيره لوكوموتيف موسكو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Juventus ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL Lokomotiv Moscow، القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو كول كورة COOLKORA

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

تشكيل يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو كورة أونلاين KORAONLINE

في حراسة المرمى : تشيزني.

في الدفاع : دانيلو - روجاني - بونوتشي - أ.ساندرو.

في الوسط : سامي خضيرة - بيانيتش - رابيو - رامسي.

في الهجوم : كريستيانو رونالدو - هيجواين.