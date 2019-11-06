اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكتيف بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف شاهد رابط ماتش يوفتوس KORA-ON-LINE

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شاهد بث مباشر COOL KORA لمباريات دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020 LIVE، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو ضيفًا ثقيلا على فريق لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية، تابع لايف مباراة اليوفي KORA STAR

موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف KORA ONLINE اليوم الأربعاء:

تابع لايف بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف، كورة جول مشاهدة مباشرة مباراة JUVENTUS اليوم الأربعاء 6-11-2019، وتنطلق مباراة يوفنتوس ×لوكوموتيف في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و 8:55 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، و 9:55 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتقام المباراة على ملعب "لوكوموتيف"، شاهد بث الاسطورة لمباراة يوفنتوس KORA4LIVE.

بث مباشر GOAL ARABY لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو اليوم:

شاهد ALAAN TV بث مباشر بجودة فائقة لأحداث المواجهة المثيرة بين يوفنتوس (RONALDO) ضد لوكوموتيف موسكو الروسي علي KORA GOAL لايف، يتصدر اليوفي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل متساويًا مع أتليتكو مدريد صاحب نفس الرصيد، بينما يأتي لوكوموتيف موسكو بالمركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتزيل باير ليفركوزون الترتيب بدون نقاط، تابع لايف بث مباشر مباريات الشامبيونز ليج عبر رابط BEIN SPORTS YOUTUBE.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الأربعاء:

كورة ستار – KORA STAR بث مباشر مباريات دوري الأبطال، (يوفنتوس × لوكوموتيف)، ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، دانيلو

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خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين، خوان كوادرادو

كورة أونلاين – KORA ONLINE TV بث مباشر مباراة اليوفي، ومن المتوقع أن يخوض لوكوموتيف مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: جويليرمي ماريناتو

خط الدفاع: ماتشيي ريبوس، فيدران تشورلوكا، بينيديكت هوفيديس، فلاديسلاف إجناتييف

خط الوسط: موريلو سيركويرا، جواو ماريو، غجيغوش كريتشوفياك، ديمتري بارينوف، ريفات جماليتدينوف

خط الهجوم: فيودور سمولوف

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال:

ستذاع مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو (LIVE) عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أوروبا، والدوريات العالمية والبطولات الكبري، وستكون مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف متاحة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 في تمام الثامنة مساءًا، كما يمكنكم متابعة بث مباشر KORA GOAL لمباراة يوفنتوس اليوم من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي، تابع لايف مباراة اليوفي ولوكوموتيف KORA4HD.