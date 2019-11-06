اونلاين | «رابط مباشر يلا شووت» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر JUVE LIVE كورة ستار YALLALIVE رابط يوفنتوس اليوم beIN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «رابط مباشر يلا شووت» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر JUVE LIVE كورة ستار YALLALIVE رابط يوفنتوس اليوم beIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KOORA STAR يستضيف فريق لوكوموتيف موسكو الروسي نظيره يوفنتوس الإيطالى على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة سيقودها الحكم رودى بوكيت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE ويسعي يوفنتوس تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري في الإستمرار بصدارة المجموعه بالبطولة الأوروبيه، شاهد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو KOORA LIVE، في لقاء قوي سيقود فيه السيده العجوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو YALLA SHOOT

KOORA LIVE موعد مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا

KOORA STAR تنتظر جماهير السيدة العجوز مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه. وسيكون اللقاء في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا

YALLA SHOOT يقام لقاء الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه. وسيكون اللقاء في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

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ويذكر أن يوفنتوس قد فاز اللقاء السابق ضمن مباريات الجولة الثالثة علي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي علي ملعبه بإيطاليا بهدفين لهدف سجلهم الأرجنتيني باولو ديبالا، وتصدر بها اليوفي المجموعه متفوقا علي كل من اتليتكو مدريد واولمبياكوس YALLA SHOOT.

ترتيب المجموعه

يوفنتوس الإيطالى 7 نقاط

أتليتكو مدريد الإسبانى 7 نقاط

لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط

بايرن ليفركوزن بلا نقاط.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس اليوم أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.