اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر LIVE beIN هدف رونالدو I7SRY رابط ماتش اليوفي اليوم NOW plus

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو، مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دروي أبطال أوروبا .

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موعد مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو اليوم في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو على ملعب لوموكوتيف ، مساء اليوم الآربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019؛ في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:55 بتوقيت السعودية، والساعة 9:55 مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو اليوم في دوري أبطال أوروبا

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تُذاع مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا .

بث مباشر مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري الأبطال، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو براج على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو في التشامبيونز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو .

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