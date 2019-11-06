اونلاين | لايف bayern: مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين بايرن اليوم

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يلتقي فريقي بايرن ميونخ وأولمبياكوس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020 لقاء الإياب، يفتتح ملعب أليانتس أرينا اليوم أبوابه في مباراة تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ ونظيره أوليمبياكوس، أستطاع البافاري صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعهم من فوز في ثلاث مباريات ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن ، على الجانب الآخر نادى اوليمبياكوس يحتل المركز الرابع والأخير من المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادل أمام نادى توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدفين ، واليوم يستعد أمام البافاري في لقاء يجمع بهم خارج الديار ويسعي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل رفع رصيده وأستكمال مشواره داخل بطولة أوروبا.

تنطلق المواجهة بين فريقي بايرن ميونخ وأولمبياكوس في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء ..

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس مباشر

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التشكيلة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني في مواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا دور المجموعات الجولة الثالثة تحديداً الذهاب : نوير ، كيميتش ، بافارد ، لوكاس ، الابا ، مارتينيز ، تياغو ، غنابري ، كوتينهو ، مولر ، ليفاندوفسكي.