اونلاين | كورة .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد أولمبياكوس اليوم | بث مباشر مباراة بايرن ميونخ bayern munchien.. koora

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يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني، نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني، في مباراة مثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ويسعي نادي بايرن ميونخ، إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على يد فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، وتم إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق بعد هذه الهزيمة، وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وأولمبياكوس، قد انتهت بفوز العملاق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين بايرن ميونخ وأولمبياكوس، عبر قناة “بي إن سبورت 5″، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، بتعليق المصري علي محمد علي.