اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف موسكو بث مباشر KORA GOAL كورة لايف II7SRY رابط ماتش يوفنتوس beIN YOUTUBE

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يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نظيره لوكوموتيف موسكو اليوم الأربعاء الموافق 6-11-2019، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوربا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في

دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشيكل المتوقع لفريق يوفنتوس الإيطالى أمام لوكوموتيف موسكو الروسي

حراسة المرمى : تشيزنى

خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو

خط الوسط : بيانيتش، ماتويدى، بينتاكور، بيرنارديسكى

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، هيجواين.

التشكيل المتوقع لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي أمام يوفنتوس الإيطالى بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : جويلهيرم

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خط الدفاع : إجناتيف، كورولوكا، كريكورا، هويديس، براين

خط الوسط : ماريو، بارينوف، كريشوياك، ميرانشوك

خط الهجوم : إيدير

اختار ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالى 20 لاعبا بقائمة السيدة العجوز، لخوض مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا حيث ضمت كل من :

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه لمواجهة لوكوموتيف موسكو، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بينسوليو

الدفاع: دي تشيليو، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، ديميرال، روجاني

الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامسي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور

الهجوم: كريستيانو، ديبالا، هيجواين، كوستا، بيرنارديسكي

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ويتصدر اليوفي المجموعة هو وأتلتيكو مدريد برصيد سبع نقاط، في حين يحتل لوكوموتيف المركز الثالث بثلاث نقاط ويأتي باير ليفركوزن في المؤخرة بدون رصيد.