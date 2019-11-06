اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس الآن UEFA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس الآن UEFA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل الأنظار نحو ملعب لوكوموتيف، مساء اليوم مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 حيث موعد مباراة يوفنتوس ومضيفه لوكوموتيف موسكو بث مباشر وبدون تقطيع، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر يوفنتوس ضد لوكوموتيف

يلا شوت يوفنتوس يلا شوت، Kora live يوفنتوس ضد لوكوموتيف بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، وحقق يوفنتوس فوزا ثمينا لوكوموتيف في الجولة الماضية بهدفين دون رد، على استاد يوفنتوس، بعدما حسم مواجهة بايرن ليفر كوزن بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثانية، فيما سقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر يوفنتوس يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، وعلى الجانب الأخر يسعى لوكوموتيف موسكو إلى استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز على يوفنتوس لتعويض خيبات الجولات الماضية، حيث تلقى لوكوموتيف هزيمة قاسية أمام اليوفي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، قبل أن يهزم أمام أتلتيكو مدريد بنفس النتيجه، وذلك بعدما نجح في تحقيقىفوزا ثمينا أمام بايرن ليفركوزن على استاد باي أرينا في الجولة الأولى.

يلا شوت يوفنتوس ضد لوكوموتيف بث مباشر

بث مباشر يوفنتوي يلا شوت، Kora live يوفنتوس ضد لوكوموتيف بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، حيث يحتل السيدة العجوز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حصدهم من 3 مباريات، فاز في إثنتين، وتعادل في الآخرى، فيما يتواجد لوكوموتيف في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدهم من 3 مواجهات، فاز في واحدة، وتلقى هزيمتين.

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا:-

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر يوفنتوس يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف على ملعب لوكوموتيف، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش يوفنتوس ضد لوكوموتيف، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا، وسيفتقد يوفنتوس إلى خدمات 3 لاعبين وهم؛ ماتيا دي شيليو والفنان جيورجيو كيليني ودوجلاس كوستا، بسبب عدم تعافيهم من الإصابات.

يلا شوت yalla shoot kora live يوفنتوس دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف كورة اون لاين، بث مباشر يوفنتوس KORA GOAL يلا شوت يوفنتوس بث مباشر مباراة يوفنتوس اليوم لوكوموتيف kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة يوفنتوس ضد لوكوموتيف يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف اليوم بث مباشر يلا شوت، ويتواجد يوفنتوس وفريق ولوكوموتيف موسكو الروسي في المجموعة الرابعة برفقة؛ باير ليفركوزن الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني.