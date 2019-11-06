رياضة | تشكيل مانشستر سيت الرسمي ضد أتالانتا.. مشاهدة مباراة مانشستر سيت وأتلانتا بث مباشر beIN SPORTS مجانًا

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتالانتا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو في إيطاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا عن صفوف الفريق بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو, فيرناندينيو, أوتاميندي, ميندي.

خط الوسط : جوندوجان, كيفين دي بروين, بيرناردو سيلفا, رياض محرز, رحيم سترلينج.

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خط الهجوم : جابريل جيسوس.

بينما تأتي دكة البدلاء للسيتي خلال مباراة اتالانتا :-

برافو، والكر, ستونز, جارسيا, أنجلينو، دويل, سيرجو أجويرو.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الانفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان السيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ساوثهامبتون، وأيضا فاز ليفربول بنفس النتيجة على فريق استون فيلا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.