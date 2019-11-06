رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد غلطة سراي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT مجانًا

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جالطة سراي التركي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد تشكيلة ريال مدريد مفاجأة خلال تلك المباراة أيضاً، حيث حرص زيدان للحفاظ على تشكيلة الفريق في المباريات الماضية في دوري الأبطال والليجا الإسبانية

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - رودريجو.

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خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق جالطة سراي بالجولة الماضية في تركيا بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الألماني توني كروس في الشوط الأول من اللقاء، وكان هذا هو الفوز الأول للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتين.

4- جالطة سراي نقطة واحدة.

وكان قد تعادل فريق ريال مدريد في آخر مبارياته قبل مباراة جالطة سراي التركي مع فريق ريال بيتيس بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في الليجا الإسبانية.