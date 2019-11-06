رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأربعاء 6 من نوفمبر الجاري

"أخبار صلاح اليوم"

ما قدمه صلاح أمام جينك البلجيكي؟

حقق نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة كاملة واستطاع أن يسجل هدف فريقه الثاني للاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين وحصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح علي تقييم 7.6 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية المباراة التي جمعت بين ليفربول الإنجليزي و جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسدد اللاعب الدولي المصري 6 مرات علي مرمي الفريق البلجيكي ونجح في عمل 3 مراوغات ناجحة ومرر الكرة 38 مرة بنسبة نجاح وصلت 70%.

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 9 نقاط ليحتل صدارة ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا بعد تعثر نابولي الإيطالي علي ارضه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بينما توقف رصيد نادي جينك البلجيكي عند نقطة واحدة فقط من تعادل في أربع جولات.

ليفربول يحدد خليفة صلاح مستقبلا

يسعى مسئولو ليفربول لحسم صفقة قوية، بالتعاقد مع خليفة محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

ويسعى الريدز لضم الشاب فران توريس نجم فريق فالنسيا، ويجد ليفربول منافسة قوية من جانب برشلونة وبوروسيا دورتموند على صفقة إسبانية.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عقد الإسباني ينتهي داخل "ميستايا" في يونيو عام 2021، ويسعى الريدز لحسم الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الريدز لضم اللاعب الشاب تحسبًا لرحيل محمد صلاح الذي يلعب في نفس المركز، مع وجود شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله لأكثر من نادي من بينهم عملاقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة أو يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويبلغ توريس من العمر فقط 19 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي فالنسيا قبل عامين في 2017، شارك خلالهم في 43 مباراة وسجل هدفين.

"أخبار صلاح اليوم"

أسطورة يونايتد يفتح النار على صلاح

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تحدث البريطاني مايكل أوين أسطورة ومهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن مستوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وما تغير بالمواسم الماضية.

ويرى أوين، أن عقلية المصري محمد صلاح، تغيرت عن مواسمه السابقة في البريميرليج، وأصبح لديه رغبة في إحراز الأهداف بشكل دائم.

وقال أوين خلال استضافته بقناة بي تي سبورت البريطانية، " أتذكر أن صلاح نجم ليفربول كان في الماضي يستهدف مراوغة المدافعين ومساعدة زملاؤه في تسجيل الأهداف، لكن أصبح يسعى لتسجيل الأهداف في الفترة الماضية".

وتابع أسطورة يونايتد "ربما حصد اللاعب للكثير من الجوائز وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين، جعله يطمح ويطمع للمزيد".

واختتم "عقلية محمد صلاح تغيرت بمرور الزمن، وأعتقد أن هذا ليس شيئا سيئا، فالتفكير في تسجيل الأهداف هو رغبة جميع اللاعبين، وعليه التركيز والتطوير من نفسه أذا ماراد الاستمرارية".

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمس الثلاثاء أمام جينك البلجيكي والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح رفقة زملائه، لمواجهة من العيار الثقيل حينما يستضيف مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، يوم 10 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 11 جولة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، بهدف لمثله بالجولة التاسعة من المسابقة.

صلاح يتعرض لصدمة كبرى في ليفربول

تعرض النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لصدمة هي الأولى من نوعها منذ انضمامه إلى صفوف الريدز خلال صيف 2017.

وتأتي صدمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، بعدما فقد جائزة أجمل هدف في شهر شهر أكتوبر، التي حصل عليها النجم الدولي الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين.

وتعد خسارة صاروخ الشرق محمد صلاح لجائزة أجمل هدف في الشهر، هي السابقة التي لم تحدث منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 .

وجاء تتويج أوكسليد تشامبرلين بالجائزة بهدفه في شباك جينك بالجولة الثالثة من دور الجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي حسمه الريدز برباعية مقابل هدف .

وحل هدف محمد صلاح في المركز الخامس بجائزة أفضل أهداف ليفربول خلال شهر أكتوبر، بهدفه في شباك جينك، خلال نفس المباراة التي سجل بها تشامبرلين الهدف الأجمل.

وكان محمد صلاح هو المتوج بجائزة أفضل هدف عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، عن هدفيه في شباك كلًا من آرسنال و نيوكاسل على التوالي .

وعلى صعيد أخر، يستعد محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول ضد مانشستر سيتي، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الطرفين على ملعب أنفيلد، مساء الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.