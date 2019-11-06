رياضة | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منتخب مصر تدريباته اليوم، الأربعاء تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، لمواجهة منتخب ليبيريا وديا غد الخميس، فى إطار الإستعدادات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر حت قيادة حسام البدري علي مواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وإكتملت صفوف منتخب مصر اليوم بعد تواجد كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأيمن اشرف في صفوف المنتخب بعد إختيارهم من قبل الجهاز الفنى، بعد قرار إستبعاد لاعبي بيراميدز من المعسكر الجاري في برج العرب بالأسكندرية.

وكان نادى بيراميدز قد رفض إرسال لاعبيه للمنتخب الوطنى إلا في وقت الأجندة الدولية أى قبل المباراة الرسمية بثلاث أيام، وهو ما رفضه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري وقرر إستبعاد اللاعبين والإكتفاء بالمجموعه الحاليه.

وأصبحت قائمة منتخب مصر مكونة من 21 لاعب بعد استبعاد لاعبي بيراميذز، وهم :

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حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد ( الزمالك)، محمد بسام ( طلائع الجيش).

خط الدفاع : أحمد حجازي ( ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى)، محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعه (الأهلي)، أيمن أشرف ( الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد فتحي ( الأهلي)، محمد هانى ( الأهلي)، محمود وحيد ( الأهلي)، عبدالله جمعه ( الزمالك).

خط الوسط : طارق حامد ( الزمالك)، عمرو السوليه (الأهلي)، حمدي فتحي ( الأهلي)، محمد النني ( بشكتاش التركي)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، أحمد السيد زيزو) الزمالك، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود عبد المنعم كهربا ( ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) الإنجليزي، كريم طارق (طلائع الجيش)، حسين الشحات (الأهلي).

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا ( سبورتنج براجا البرتغالي)، حسام حسن (سموحه)، مروان حمدي (وادي دجلة)، أحمد جمعه ( المصري).

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين لصفوف منتخب مصر يوم 11 نوفمبر الجاري.