رياضة | راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد ودية جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد ودية جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين وذلك عقب انتهاء مباراة الابيض ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي الودية.
ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذبك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.
وفاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب النادي.
ويواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن تحضيرات الابيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره جولدي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، يوم الإثنين الماضي في أولى تجارب الابيض الودية.
ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية ثالثة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يبحث الجهاز الإداري مواجهة احد المنتخبات المتواجدة في مصر، من اجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.
وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الزمالك وانبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك على ملعب الجيش بمدينة السلام.