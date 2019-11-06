رياضة | راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد ودية جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد ودية جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين وذلك عقب انتهاء مباراة الابيض ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي الودية.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذبك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.

وفاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

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