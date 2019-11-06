رياضة | ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

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اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني المدرب المفضل بالنسبة له لتولي مهمة تدريب النادي في حالة رحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للبرسا عن تدريب الفريق.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن إلى أن إدارة نادي برشلونة تفكر بجدية في إقالة فالفيردي خلال الفترة القادمة في حالة لم تتحسن نتائج وأداء الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الخسارة أمام ليفانتي في الليجا الإسبانية ثم التعادل أمام سلافيا براغ ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ميسي يختار مدرب برشلونة

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليونيل ميسي يفضل أن يتولى مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بلايت الأرجنتيني مهمة تدريب برشلونة في حالة رحيل فالفيردي.

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أقرب المرشحين لتدريب برشلونة

وأكدت تقارير صحفية أيضا أنه يوجد العديد من المرشحين لتدريب نادي برشلونة عقب رحيل فالفيردي من تدريب الفريق أبرزهم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الحالي.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستضيف نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيجو الإسباني يوم السبت القادم 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.