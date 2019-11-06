رياضة | عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه سبورتنج براجا البرتغالي.

وأعلن الفريق البرتغالي، منذ قليل بيانًا كشف فيه تفاصيل إصابة اللاعب والتي جاءت على مستوى الركية وتطلبت التدخل الجراحي للاعب ليغيب لفترة ما بين 4 إلى 6 أسابيع، ليتأكد غياب كوكا عن مباراتي المنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات بطولة أمم افريقيا.

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ويتواجد في هجوم الفراعنة في القائمة الحالية كل من مروان حمدي مهاجم فريق وادي دجلة، وأحمد جمعة لاعب المصري البورسعيدي، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وسبق وشارك كوكا مع المنتخب الوطني في ودية بتسوانا، ويضع عليه حسام البدري المدير الفني للفراعنة ثقة كبيرة ويعتبره من أهم المهاجمين في الوقت الحالي ويعول عليه الكثير في الخط الأمامي.