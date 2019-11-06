رياضة | بعد تألقه الفترة الأخيرة.. نجم ريال مدريد يتحدث عن موقفه من العودة للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه الفترة الأخيرة.. نجم ريال مدريد يتحدث عن موقفه من العودة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني المعاريين موقفه من العودة مرة أخرى للفريق الفترة القادمة عقب تألقه الواضح الفترة الماضية.

حكيمي يتحدث عن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

وكشف المغربي أشرف حكيمي نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمعار من صفوف مدريد عن موقفه من العودة إلى الفريق الملكي مرة أخرى الفترة القادمة. وقال حكيمي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "العودة إلى ريال مدريد؟ لم لا، إنه بيتي الذي نشأت فيه". انضمام حكيمي إلى دورتموند وكان حكيمي قد انضم إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند منذ موسمين ماضيين على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي ريال مدريد. Advertisements وتألق حكيمي بشكل ملفت مع نادي بوروسيا دورتموند لتنتشر التقارير الصحفية التي تشير إلى أن نادي ريال مدريد يفكر غي عودته للفريق مرة أخرى. حكيمي يساهم في فوز بوروسيا دورتموند على إنتر ميلان وقد ساهم أشرف حكيمي في فوز بوروسيا دورتموند على نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ترتيب بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وبنتيجة مباراة أمس يصل رصيد بوروسيا دورتموند إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة. مشاركات حكيمي مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم وقد شارك أشرف حكيمي في 17 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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