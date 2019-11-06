رياضة | انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني الإسباني طالب برحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف النادي خلال الفترة القادمة.

ميسي يغضب من الأوضاع في برشلونة

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن الأوضاع غير مستقرة في نادي برشلونة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى إنزعاج ميسي أيضا من هذه الأوضاع وسوء النتائج.

ميسي يطلب رحيل هذا الثلاثي

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي طالب إدارة برشلونة برحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف نادي برشلونة لتحسين أوضاع الفريق الفترة القادمة.

وكشفت الشبكة أن نادي برشلونة طالب إدارة النادي برحيل الثنائي سيرجي روبرتو ونيلسون سيميدو لضعفهم من الناحية الفنية وتراجع المستوى.

كما طالب ميسي برحيل الفرنسي عثمان ديمبلي جماح الفريق لتىادع مستواه وعدم استفادة الفريق منه بالإضافة إلى عدم إلتزامه خارج الملعب وتواجد الشاب إنسو فاتي.

تعادل برشلونة مع سلافيا براج أمس

يذكر أن نادي برشلونة كان قد تعادل أمس سلبيا مع نظيره نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

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ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا عقب مباراة أمس

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن الفريق في البطولة.

برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو الإسباني يوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة 8 نقاط

2- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

3- إنتر ميلان 4 نقاط

4- سلافيا براج نقطتين.