رياضة | حوار ناري.. معلول يرد على أنباء رحيله عن الأهلي وشخصية الشياطين الحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار ناري.. معلول يرد على أنباء رحيله عن الأهلي وشخصية الشياطين الحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاهدنا على استعادة اللقب الإفريقي. وشخصية الأهلي تمهد الطريق

– سعيد بتجربتي مع الأهلي لن أرحل عنه إلا عبر “الباب الكبير”..

– خسرنا النهائي الماضي لأسباب غير كروية.. ولن نسمح بتكرار الأخطاء لأننا تعلمنا الدرس

– النتائج تبشر بنجاح تجربة فايلر.. و التدعيمات الأخيرة أضافت للفريق

تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته وطموحاته مع الاهلي وعلاقته بزملائه في الفريق ورؤيته لتجربة فايلر المدير الفني وتقييمه للمعسكر الاخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة التى كشف عنها في الحوار التالي:

في البداية ، قال علي معلول إن معسكر الفريق بالإمارات كان جيداً للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية رينية فايلر المدير الفني ،ونتائج المعسكر ستنعكس حتما على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتضرر الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة ، خاصة وأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد على صعيد النتائج والأداء ، قال على معلول : “لا أتفق مع من يقول ذلك تماما.. فالاهلي فريق كبير لديه شخصية .. ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة..ولديه لاعبون أصحاب خبرات تؤهلهم لمواصلة العروض القوية بعد توقف الدوري و الفريق يتدرب بقوة وجدية ويُنفذ خطط الجهاز الفني وهذا أمر جيد ومُفيد بالطبع”.

وتحدث الظهير الأيسر التونسي للأهلي عن تجربة السويسري فايلر المدير الفني مع الفريق ، قائلاً :” أرى أن التجربة جيدة للغاية حتى الآن وهذا ما تؤكده النتائج والعروض القوية التى قدمها الفريق مع المدرب السويسري الذى جاء بفكر جديد يحاول تنفيذه معنا ولديه رغبة في النجاح وتحقيق بطولات و صناعة مجد شخصي له في مصر وافريقيا من خلال الاهلي وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعي لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التي نشارك فيها”.

وأضاف :” تدربت مع مدربين كثريين في الأهلي ، منهم كارتيرون صاحب المدرسة الفرنسية التى سبق وتعاملت معها حينما كنت لاعباً في الصفاقسي التونسي ، كما أن لاسارتي يمثل المدرسة الأورجوانية التى تتميز بطابع خاص في اللعب ونفس الأمر بالنسبة للسويسري فايلر الذي يحمل أفكار وخطط جديدة نرغب كلاعبين في تحقيقها وتنفيذها”.

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وعن مجموعة الاهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التى تضم ، كلاً من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ،قال اللاعب التونسي :” في الفترة الأخيرة تابعنا وشاهدنا الأندية الافريقية ووجدنا أن مستواها بات مُتقاربا للغاية ولم تعد هناك فوراق واضحة بين ناد وأخر لاسيما في مرحلة دور المجموعات التى تضم فرق كبيرة وعريقة لديها طموح استكمال المشوار والمنافسة على اللقب الإفريقي”.

وواصل معلول قائلاً : “تقارب المستوى بين أندية إفريقيا يفرض علينا الحذر في الأهلي وأحترام جميع المنافسين وهذا ما نُركّز عليه.. لأننا نحترم جميع المنافسين ونستعد لهم دون تفرقة وهدفنا واضح وهو الفوز باللقب الإفريقي ولا بديل عن ذلك”.

وتحدث معلول عن مواجهة النجم الساحلي في ملعب رادس مُسترجعاً ما تعرض له الاهلي في نهائي إفريقيا 2018 أمام الترجي والخسارة بثلاثية نظيفة وفقدان اللقب الإفريقي ، وقال: “جاهزون بالطبع للنجم ..فهو فريق كبير وكثيراً ما لعبت ضده حينما كنت لاعباً في صفوف الصفاقسي ، لكن فيما يتعلق بما حدث في مباراة الترجي بنهائي أفريقيا ..لا أظن أن الجميع ينسى ما حدث ..فقد تناقلت الصحافة والفضائيات والسويشيال ميديا أحداث هذه المباراة ، فالاهلي خسر النهائي أمام الترجي لأسباب كروية وأخرى غير كروية ،من بينها الهدف الذى سكن شباك الفريق مع نهاية الشوط الأول و عدم ظهور اللاعبين بمستواهم في الشوط الثاني بالاضافة إلي الأحداث الأخرى التى صاحبت اللقاء ..وكل ذلك كان من بين اسباب عدم الفوز باللقب الافريقي”.

وأستطرد على معلول ، ، قائلاً:” لقد أستوعبنا الدرس جيداً وتعلمّناه من نهائي أفريقيا أمام الترجي ..ولن نسمح بتكراره في مباراة النجم الساحلي وسنكون جاهزين بأفضل حال في لقاء 29 نوفمبر الجاري في أولي جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسنخوض اللقاء بهدف الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط”.

وشدد على معلول أن جميع لاعبي الفريق يتحدثون سوياً وبشكل مُستمر عن هدف واحد وهو ضرورة إستعادة البطولة الافريقية و اهمية توجيه رسائل للمنافسين مع إنطلاق دور المجموعات تؤكد أن الأهلي عازم على الفوز باللقب الافريقي هذا الموسم من خلال الأداء القوي والنتائج الجيدة لاسيما وأن الفريق يمتلك حالياً الخبرات التى تؤهلنا لذلك.

واشار معلول إلى أن الاهلي عاني من إصابات كثيرة خلال نهائي أفريقيا نسختي 2017 و2018 حيث غاب عن صفوف الفريق عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات لكن الوضع أفضل حالياً بسبب التدعيمات الأخيرة التى أضافت للفريق لاعبين مميزين في عدة مراكز بالإضافة إلى تولي فايلر المسئولية.. وكل هذه أمور تدعو للتفاؤل والثقة في طريق الفوز بالأميرة الإفريقية.

و كشف على معلول عن ارتياحه لتجربته مع الأهلي حتى الآن مؤكدا أنه يشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه والجماهير .. وكل الأجواء في الاهلي تساعد على النجاح معربا عن رضائه التام بهذه التجربة التي لا ينقصها سوى التتويج ببطولة أفريقيا.

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف التى وصلته خلال تواجده مع الاهلي ، قال على معلول :” أي لاعب يُقدم أداء جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا للاحتراف ..وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الاهلي وانا أحترم هذا العقد وأُقدره تماماً وعندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة أحترمت هذا القرار ووافقت على البقاء.

‎وأضاف : “تلقيت عرضاً رسميا من أحد أندية الدوري الفرنسي وأبدت إدارة الأهلي مرونة وقتها في الموافقة على رحيلي ، لكن الجهاز الفني رفض رحيلي في ذلك الوقت نظرا لحاجة الفريق لجهودي لذلك قررت البقاء في وشعرت بالسعادة وقتها لطريقة تعامل الاهلي الاحترافية معي. وتابع معلول : “اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب ..وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب الجهاز الفني ببقائي ، واعتبر ذلك تقديراً لمكانتي واهميتي في الفريق وأنا أؤكد أنني لن أرحل عن الأهلي إلا عبر “الباب الكبير” وبالطرق الشرعية ، خاصة أن عقدي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة. واضاف:” لم أغضب عندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة ..انا سعيد للغاية ..فالأهلي نادً أوربي على أرض أفريقية .. وهناك أمور كثيرة تجعلك سعيداً بالبقاء واللعب في هذا النادي العريق” . وشدد النجم التونسي على أنه كثيراً ما يتحدث مع زملائه في منتخب تونس عن تجارب كل لاعب مع ناديه ، مؤكدا أن الجميع في تونس يعرف حجم النادي الاهلي ومكانته جيدا .. حتي زملائي المحترفين في أوربا يعرفون أيضاً قيمة النادي الاهلي وهذا أمر يدعوني للفخر خلال تواجدي في منتخب بلادي. ووجه معلول رسالة لجمهور الاهلي ، قال فيها:” أنتم السند والداعم الأهم لنا ..نبذل ما في وسعنا من أجل إسعادكم..واتمنى أن تكونوا دائماً في “ضهر” أي لاعب حتى وان لم يكن موفقا في مباراة أو أثنين لأن الجميع داخل الفريق لا يبخل بأي جهد من تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات .‎