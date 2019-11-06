رياضة | تعرف على مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة..

المجموعة الأولى..

الجولة الأولى.. 8 نوفمبر

مصر * مالي ( الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة).

غانا * الكاميرون (8 نوفمبر الساعة العاشرة مساء على ستاد القاهرة).

الجولة الثانية.. 11 نرفمبر

الكاميرون * مالي (الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة).

مصر * غانا (الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة).

الجولة الثالثة.. 14 نوفمبر

مصر * الكاميرون (الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة).

غانا * مالي ( الساعة الثامنة مساء على استاد السلام).

المجموعة الثانية..

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الجولة الأولى.. 9 نوفمبر

نيجيريا * كوت ديفوار ( الساعة 5 مساء على استاد السلام).

زامبيا * جنوب إفريقيا ( الساعة 8 مساء على استاد السلام).

الجولة الثانية.. 12 نرفمبر

كوت ديفوار * جنوب إفريقيا ( الساعة 5 مساء على استاد السلام).

نيجيريا * زامبيا ( الساعة 8 على استاد السلام).

الجولة الثالثة .. 15 نوفمبر

نيجيريا * جنوب إفريقيا ( الساعة 8 مساء على استاد السلام).

كوت ديفوار * زامبيا ( الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).

نصف النهائي.. 19 نوفمبر

أول المجموعة الثانية * ثاني المجموعة الأولى ( الساعة 5 مساء على استاد السلام).

أول المجموعة الأولى * ثاني المجموعة الثانية ( الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).

الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا

النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.