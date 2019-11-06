رياضة | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة يوفينتوس ضد لوكوموتيف موسكو YALLA SHOOT 7ASRY يتطلع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي إلى الفوز على لوكوموتيف موسكو عندما يتوجه إلى روسيا في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت ابو ظبي KORA ON LINE ويمكن متابعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع يلا شوت كورة yalla shoot kora ويسعى اليوفنتوس للفوز والحصول على الثلاث نقاط والصعود الى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروباKORA LIVE.

سجل فريق ماوريتسيو ساري انتصارا 2-1 في المباراة الاحتياطية ليتقدم إلى سبع نقاط في المجموعة الرابعة ،KORA COOL تاركا لوكوموتيف بثلاث نقاط فقط ليظهرها من مبارياته الثلاث في القسم من المؤكد أن لوكوموتيف لم يخرج منه عندما يتعلق الأمر بالتحدي في المركز الأول ، لكن ربما يكون من العدل القول بأن الفريق الروسي سيحتاج إلى التغلب على يوفنتوس مساء الأربعاء ليحظى بفرصة التأهل YOUTUBE LIVE

يحتل عملاق موسكو المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط KORA COOL، بفارق أربع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وقائد يوفنتوس ، اللذان لديهما سبع نقاط لإظهارهما من مباراتيهما في القسم.YALLA SHOOT LIVE

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بدأ لوكوموتيف حملته بفوز مثير 2-1 على باير ليفركوزن ولكنه خسر آخر مباراتين على أرضه أمام أتلتيكو وبعيداً عن يوفنتوس. كان من الصعب دائمًا حجز مكانهم في دور الـ 16 ، على الرغم من أن الحصول على المركز الثالث والمكان في دوري أوروبا سوف يعتبر نجاحًا سيدخل فريق يوري سيمين المباراة خارج ظهر تعادل 1-1 مع إف سي أوفا في الدوري يوم السبت KORA STAR.

وفاز لوكوموتيف في الواقع بخمسة فقط من أصل 14 مباراة أوروبية في موسكو KORA COOL ، في حين أنه خسر ثلاث من مبارياته الأربع مع المعارضة الإيطالية على أرضه ، وهذا ليس رقماً يملأ المؤيدين بثقة كبيرة يتجهون إلى الصدام الرئيسي يوم الأربعاء KORA STAR.

وسيدخل فريق ساري هذه المباراة بعد فوزه 1-0 على تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مطلع الأسبوع ، مما جعلهم يعودون إلى القمة قبل الإنتر KORA LIVE HD ، الذي كان ممتازًا تحت قيادة أنطونيو كونتي هذا الموسم.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة: تشيزني ؛ كوادرادو ، بونوتشي ، دي ليغ ، ساندرو ؛ خضيرة ، بجانيك ، مطويدي ؛ بريوتني ،رونالدو ، ديبالا YALLA SHOOT LIVE