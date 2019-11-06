رياضة | التعاون يصعق الرائد بثلاثية قاتلة في ديربي القصيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يصعق الرائد بثلاثية قاتلة في ديربي القصيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي التعاون فوزا ثمينا على غريمه التقليدي الرائد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة بدوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح العليان أهداف اللقاء لصالح التعاون في الدقيقة الثانية بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الرائد، وأحرز عبدالمجيد السواط الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعه في مرمى الرائد عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني اشتباكات وتدخلات عنيفة بين الفريقين، ليشهر حكم اللقاء 4 بطاقات صفراء للطرفين إلى جانب طرد العليان لاعب التعاون عند الدقيقة 72.

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كما ألغى حكم اللقاء هدف ياسين برناوي عند الدقيقة 75، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" التي بينت ارتكاب تاوامبا مخالفة قبل تسجيل الهدف، فيما احتسب الحكم رحلة جزاء لصالح التعاون لتعرض أميسي لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل هيلدون الهدف ثالث للتعاون، عند الدقيقة 88 احتفاليته بارتداءه قناع خاص به، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب احتفاله بارتداء قناع عقب احراز الهدف.

وبهذا الفوز ارتفع التعاون إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.