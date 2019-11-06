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ديجو سوزا يصف إدارة اتحاد جدة السعودي بالخيبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

انتقد اللاعب البرازيلي ديجو سوزا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق في تصريحات صحفية أن إدارة نادي الاتحاد خيبوا آماله بعد التعامل معه بطريقة غير احترافية.

وأضاف دي سوزا:"محمد نور لاعب عظيم وبمثابة فريق كامل كنت سعيد للغاية للعب معه في صفوف نادي اتحاد جدة في تلك الفترة هو كان روح ونبض الفريق و بأكملها ، محمد نور كان يستحق الاحترف خارجياً في أكبر فرق العالم لأنه كان لاعبا رائعاً".

واختتم ديجو دي سوزا تصريحاته قائلا:" جماهير نادي اتحاد جدة السعودي عظيمة للغاية ، لازلت أتذكر ترديدهم لاسمي حتى الآن ، أنهم يشبهون مدرجات البرازيل كثيرا في التشجيع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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