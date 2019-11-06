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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديجو سوزا يصف إدارة اتحاد جدة السعودي بالخيبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
انتقد اللاعب البرازيلي ديجو سوزا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي السابق في تصريحات صحفية أن إدارة نادي الاتحاد خيبوا آماله بعد التعامل معه بطريقة غير احترافية.
وأضاف دي سوزا:"محمد نور لاعب عظيم وبمثابة فريق كامل كنت سعيد للغاية للعب معه في صفوف نادي اتحاد جدة في تلك الفترة هو كان روح ونبض الفريق و السعودية بأكملها ، محمد نور كان يستحق الاحترف خارجياً في أكبر فرق العالم لأنه كان لاعبا رائعاً".
واختتم ديجو دي سوزا تصريحاته قائلا:" جماهير نادي اتحاد جدة السعودي عظيمة للغاية ، لازلت أتذكر ترديدهم لاسمي حتى الآن ، أنهم يشبهون مدرجات البرازيل كثيرا في التشجيع".
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