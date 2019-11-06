اليونايتد يتصدر.. الجماهير الأكثر حضورا في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يعيش الدوري الانجليزي هذا الموسم حالة من الإثارة والمتعة ، من ملاحقة الثنائي ليفربول والمان سيتي للقب البريمرليج والعرض الرائع من جانب ليستر سيتي ، وكرة القدم المتكاملة التي يقدمها البلوز تشيلسي .



وكشفت الاحصائيات عن الفرق الاكثر حضورا جماهيريا في الدوري الانجليزي هذا الموسم ، وجاءت الاحصائيات علي النحو التالي :. ١- مانشستر يونايتد (٧٣،٤٩٣) مشجع ٢-ارسنال (٦٠،٣٠١) مشجع ٣-ويستهام(٥٩،٩١٧) مشجع ٤-توتنهام(٥٩،٥٧٣) مشجع ٥-مان سيتي (٥٤،٣٩٩) مشجع

يذكر ان متصدر الدوري الانجليزي حتي الان ليفربول ، لم يحقق عدد مشجعين يليق به ، ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد ٣١ نقطة بفارق ٦ نقط عن اقرب المنافسين مانشستر سيتي .