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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونايتد يتصدر.. الجماهير الأكثر حضورا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
يعيش الدوري الانجليزي هذا الموسم حالة من الإثارة والمتعة ، من ملاحقة الثنائي ليفربول والمان سيتي للقب البريمرليج والعرض الرائع من جانب ليستر سيتي ، وكرة القدم المتكاملة التي يقدمها البلوز تشيلسي .
وكشفت الاحصائيات عن الفرق الاكثر حضورا جماهيريا في الدوري الانجليزي هذا الموسم ، وجاءت الاحصائيات علي النحو التالي :. ١- مانشستر يونايتد (٧٣،٤٩٣) مشجع ٢-ارسنال (٦٠،٣٠١) مشجع ٣-ويستهام(٥٩،٩١٧) مشجع ٤-توتنهام(٥٩،٥٧٣) مشجع ٥-مان سيتي (٥٤،٣٩٩) مشجع
يذكر ان متصدر الدوري الانجليزي حتي الان ليفربول ، لم يحقق عدد مشجعين يليق به ، ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد ٣١ نقطة بفارق ٦ نقط عن اقرب المنافسين مانشستر سيتي .
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