شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد عودة جوردي ألبا لصفوف فريق برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 تعرض الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني "جوردي ألبا" لإصابة خلال مباراة فريقه ضد سلافيا براغ في بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وخرج الدولي الإسباني في الدقيقة 46 من أحداث اللقاء، ودخل بديلاً له اللاعب سيرجيو روبيرتو. Advertisements وأعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني غياب ألبا لمدة شهر واحد على الأقل مع الفريق بسبب إصابة عضلية. وسغيب ألبا عن مواجهة الفريق القادمة أمام سيلتا فيجو السبت المقبل ومواجهتي بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال وأتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وكان برشلونة قد حقق تعادلاً مخيباً مع ضيفه سلافيا براغ في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة. ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 8 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد عودة جوردي ألبا لصفوف فريق برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.