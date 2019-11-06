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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبب رفض توخيل تدريب بايرن ميونخ الألماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
يعيش توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي موسم جيد ونتائج جيدة ، حيث الفوز اليوم في مسابقة دوري ابطال اوروبا يضمن له الصعود للادوار الاقصائية من البطولة ، وفي بطولة الدوري فهو المتصدر وعن جدارة .
كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الالمانية ان المدرب الالماني قد رفض تدريب بايرن ميونخ بعد توصل ادارة النادي البافاري ليكون خليفة الكرواتي "نيكو كوفاتش" علي مقاعد البدلاء .
واضافت الصحيفة ان توخيل يريد استكمال ولايته مع باريس سان جيرمان وانه لا يريد الرحيل عن النادي الفرنسي في الوقت الحالي وبأنه سعيد مع النادي .
الجدير بالذكر ان عقد توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي سينتهي في يونيو ٢٠٢١ ، ويبدو ان النادي سيدخل في مفاوضات التجديد مع المدرب الذي يقدم نتائج جيدة مع الفريق هذا الموسم ، ولا نية للنادي في الاستغناء عنه .
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