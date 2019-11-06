شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغيابات تضرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة كلوب بروج بالأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 لم يبقى لاعب لم يغيب لدى باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث أن الإصابات والأسباب الفنية عصفت بالفريق كثيرا لنجد عديد الغيابات لدى قائمة توخيل بكثير من لقاءات الموسم الحالي سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

Advertisements وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن توماس توخيل اتخذ قرار بغياب اللأرجنتيني باريديس وزميله الكاميروني تشوبو موتينج، نظرا لإصابة الأول وأسباب فنية أخرى أبعدت الأخير. من ناحية أخرى سيتغيب أيضا كلا من، ميتشل باكر عادل عوشيشي ومارسين بولكا وتيلو كيرير ونيانزو كواسي ولويك إمبي سو وتوماس مونييه ونيمار جونيور نتيجة أسباب فنية وأخرى إصابات. وكان الفريق الباريسي، قد تعرض الجولة الماضية من الدوري الفرنسي لهزيمة غير متوقعة بهدفين لهدف أمام ديجون، حتى يسعى هذا المساء لمصالحة الأنصار.

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