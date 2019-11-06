شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد انتهاء معسر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعادت بعثة الأهلي بدون اللاعبين الأفارقة بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم ،بينما وافق الجهاز الفني على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات على ان يعودوا الى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي تستمر لمدة 4 أيام.
المعروف أن لاعبي الأهلي الدوليين، سبقوا بعثه الفريق في الوصول إلى القاهرة اول من امس الاثنين للانضمام إلي المنتخب الوطني ،بعد التنسيق مع الجهاز الفني للأهلي، خاصة بعد صرف النظر عن المباراة الودية خلال المعسكر والاكتفاء بالتدريبات البدنية والخططية
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