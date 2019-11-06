شكرا لقرائتكم عصام مرعي: استفدنا بشكل كبير من مواجهة المنتخب الاوليمبي لجنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح عصام مرعي مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض قد استفاد بشكل كبير من مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

أضاف مرعي أن الجهاز قد اطمئن بشكل كبير على كل اللاعبين خاصة أنهم قدمون مباراة جيدة للغاية، مثل كريم بامبو ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد حسن الذي شارك في الشوط الثاني في المباراة، موضحاً أن اللاعبون كانوا ملتزمون تماماً بتعليمات الجهاز الفني خلال اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك قد واجه منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي ودياً مساء اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.